Белорусские силачи установили новые рекорды

Сегодня в Минске во время презентации разновидности белорусского жима — жим гири одной рукой с ограничением времени 5 минут — известный силач Вячеслав Хоронеко лежа левой рукой поднял гирю весом 32 кг 63 раза. Это абсолютный мировой рекорд в возрастной группе 60−64 года.

Еще один белорусский силач Виктор Мацур работал с гирей весом 50 кг и показал результат 20 подъемов, что также является мировым рекордом для атлетов возрастной категории 55−59 лет.