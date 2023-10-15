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20:42 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские силачи установили новые рекорды

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские мастера гиревого спорта установили новые рекорды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Сегодня в Минске во время презентации разновидности белорусского жима — жим гири одной рукой с ограничением времени 5 минут — известный силач Вячеслав Хоронеко лежа левой рукой поднял гирю весом 32 кг 63 раза. Это абсолютный мировой рекорд в возрастной группе 60−64 года.

Еще один белорусский силач Виктор Мацур работал с гирей весом 50 кг и показал результат 20 подъемов, что также является мировым рекордом для атлетов возрастной категории 55−59 лет.

Юлия Прочковская подняла гирю весом 16 кг 91 раз — абсолютный мировой рекорд у женщин в возрастной группе до 30 лет.

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