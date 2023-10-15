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20:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский бегун выиграл Амстердамский полумарафон

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Двукратный победитель Московского марафона Искандер Ядгаров одержал победу на Амстердамском полумарафоне.

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Источник: РИА "Новости"

Ядгаров участвовал в забеге в костюме главного героя кинофильма «Форрест Гамп», он преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 5 минут 23 секунды. Второе место занял алжирец Абдельазиз Дахи (1:05.35), на третьей строчке расположился француз Жюльен Деван (1:05.37).

Лучший результат 32-летнего Ядгарова на полумарафоне — 1:03.20, такое время он показал на Московском полумарафоне в 2018 году, заняв второе место.

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