Российский бегун выиграл Амстердамский полумарафон

Ядгаров участвовал в забеге в костюме главного героя кинофильма «Форрест Гамп», он преодолел дистанцию 21,1 километра за 1 час 5 минут 23 секунды. Второе место занял алжирец Абдельазиз Дахи (1:05.35), на третьей строчке расположился француз Жюльен Деван (1:05.37).

Лучший результат 32-летнего Ядгарова на полумарафоне — 1:03.20, такое время он показал на Московском полумарафоне в 2018 году, заняв второе место.