Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр БРИКС, которые завершились в южноафриканском Дурбане.
МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр БРИКС, которые завершились в южноафриканском Дурбане.
По итогам соревнований россияне завоевали 59 медалей, среди которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.
Далее расположились сборные Китая (55 медалей), ЮАР (51) и Индии (27).
На Играх БРИКС Россию представляли 34 атлета во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).