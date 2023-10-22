Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС

По итогам соревнований россияне завоевали 59 медалей, среди которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

На Играх БРИКС Россию представляли 34 атлета во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).