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18:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России выиграла общекомандный зачет Игр БРИКС

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Российские спортсмены выиграли общекомандный зачет Игр БРИКС, которые завершились в южноафриканском Дурбане.

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Источник: Соцсети Всероссийской федерации плавания

По итогам соревнований россияне завоевали 59 медалей, среди которых 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

Далее расположились сборные Китая (55 медалей), ЮАР (51) и Индии (27).

На Играх БРИКС Россию представляли 34 атлета во всех шести видах спорта, представленных в программе: плавание, теннис, бадминтон, волейбол (дисциплина — пляжный волейбол), настольный теннис, спорт лиц с поражением ОДА (дисциплины — настольный теннис и теннис на колясках).

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