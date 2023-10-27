Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
Жирона
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Клермон Фут
Ницца
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Дженоа
Салернитана
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бохум
Майнц
11
Хоккей. НХЛ
28.10
Вегас
Чикаго
Хоккей. НХЛ
28.10
Вашингтон
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Каролина
Сан-Хосе
Хоккей. НХЛ
28.10
Нью-Джерси
Баффало
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Автомобилист
42
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
СКА
54
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
Балтика
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Куньлунь РС
Б
34
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
43
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
Ак Барс
63
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер
Сент-Луис
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Металлург Мг
51
Футбол. Первая лига
16:30
Алания
Арсенал
11
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Динамо Мн
ОТ
12
Футбол. Первая лига
28.10
СКА-Хабаровск
Ленинградец
Хоккей. КХЛ
28.10
Амур
Витязь
Все события
Фоторепортажи
17«ПСЖ» разгромил «Милан»
20Как ЦСКА впервые стал чемпионом России
01:07 (мск), источник: Чемпионат.com

Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей

Экс-нападающий «Зенита» и сборной России Андрей Аршавин выставил на продажу свой трёхэтажный дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей, сообщает «Петербургский дневник».

Наверх
Источник: Чемпионат.com

Футболист выставил на продажу свой коттедж в Коломягах, которым владеет на протяжении пяти лет. Цена трёхэтажного дома площадью 400 кв. м составляет 150 млн рублей.

Согласно объявлению, в коттедже выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка, которые продуманы с учётом максимально комфортного проживания большой семьи.

Кроме того, жилплощадь обустроена сауной, джакузи, душевой, прачечной и местом для отдыха. Также в доме есть пять спален и парковка для четырёх автомобилей.

На данный момент Аршавин является заместителем генерального директора по спортивному развитию в питерском «Зените». В эту должность бывший игрок вступил в январе 2022 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкин забросил и стал лучшим снайпером в истории НХЛ! Разбираемся
Кто круче — Хабиб или Махачев? Ответ понравится не всем
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь