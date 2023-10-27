Аршавин выставил на продажу свой дом в Санкт-Петербурге за 150 млн рублей

Футболист выставил на продажу свой коттедж в Коломягах, которым владеет на протяжении пяти лет. Цена трёхэтажного дома площадью 400 кв. м составляет 150 млн рублей.

Согласно объявлению, в коттедже выполнен качественный дизайнерский ремонт, планировка и отделка, которые продуманы с учётом максимально комфортного проживания большой семьи.

Кроме того, жилплощадь обустроена сауной, джакузи, душевой, прачечной и местом для отдыха. Также в доме есть пять спален и парковка для четырёх автомобилей.