МОК призвал национальные комитеты бойкотировать Игры дружбы в Москве. Как на это отреагировали в России?

Директор по связям с НОК Джеймс Маклеод заявил, что подобные соревнования способствуют росту политизации мирового спорта, и призвал НОК отказаться от участия в турнире.
В Кремле выразили несогласие с высказываниями представителей МОК. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать контактировать с МОК.
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей кажется неправильным и бестактным что-то кому-то рекомендовать. По ее словам, участие в соревнованиях — это дело каждого.
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала призыв МОК ожидаемым.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила ситуацию с боем с ветряными мельницами. В комментарии РИА Новости она отметила, что национальные олимпийские комитеты не занимаются отправкой спортсменов на Игры дружбы в России.
Глава государства подписал соответствующий указ 19 октября. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. На Играх будут представлены олимпийские виды, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.
Решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.
В марте МОК предложил допустить до турниров спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.
Большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации МОК, которая была озвучена в феврале 2022 года. В некоторых дисциплинах, таких как теннис, бокс, ММА и шахматы, отечественные спортсмены смогли продолжить выступать в нейтральном статусе.