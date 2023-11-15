МОК призвал национальные комитеты бойкотировать Игры дружбы в Москве. Как на это отреагировали в России?

Директор по связям с НОК Джеймс Маклеод заявил, что подобные соревнования способствуют росту политизации мирового спорта, и призвал НОК отказаться от участия в турнире.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации Исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта. Джеймс Маклеод директор по связям с НОК

В России раскритиковали позицию МОК по Играм дружбы

В Кремле выразили несогласие с высказываниями представителей МОК. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия будет продолжать контактировать с МОК.

Буква «м» в аббревиатуре МОК не означает монополию на спортивный мир, форматы могут быть разные и вне контекста этого комитета. Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила РИА Новости, что ей кажется неправильным и бестактным что-то кому-то рекомендовать. По ее словам, участие в соревнованиях — это дело каждого.

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер назвала призыв МОК ожидаемым.

Мне с самого начала было понятно, что МОК будет придерживаться такой политики в отношении наших соревнований, на которые спортсмены приедут просто выступать и получать достойные призовые, а не устраивать какие-то политические демонстрации. Ирина Винер президент Всероссийской федерации художественной гимнастики

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова сравнила ситуацию с боем с ветряными мельницами. В комментарии РИА Новости она отметила, что национальные олимпийские комитеты не занимаются отправкой спортсменов на Игры дружбы в России.

Провести Игры дружбы постановил президент России Владимир Путин

Глава государства подписал соответствующий указ 19 октября. Ожидается, что турнир пройдет в Москве и Екатеринбурге с 15 по 29 сентября 2024 года. На Играх будут представлены олимпийские виды, такие как баскетбол, бокс, легкая атлетика, плавание, художественная гимнастика и другие.

Решение принято в целях обеспечения гарантированного свободного доступа российских спортсменов и спортивных организаций к международной спортивной деятельности, развития новых форматов международного спортивного сотрудничества.

В марте МОК рекомендовал вернуть на турниры россиян и белорусов

В марте МОК предложил допустить до турниров спортсменов, не поддерживавших спецоперацию на Украине. При этом атлетов из России и Белоруссии, связанных с вооруженными силами или органами безопасности своих стран, рекомендуется отстранить от участия в стартах.