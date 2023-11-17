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20:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необходимо провести очный аудит Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по вопросу независимости организации, заявил главный юрисконсульт WADA Росс Венцель.

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Источник: Спорт РИА Новости

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В настоящее время из-за геополитических причин есть определенные проблемы с таким аудитом. На неопределенное время РУСАДА остается лишенным статуса соответствия и по причине несоответствия российского законодательства антидопинговому кодексу», — сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA.

Исполком WADA 22 сентября принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. Решение WADA должно было вступить в силу 14 октября, но РУСАДА выразило несогласие, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

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