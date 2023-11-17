В WADA заявили о необходимости проведения очного аудита РУСАДА

«По вопросу независимости РУСАДА будет необходимо провести очный аудит. В настоящее время из-за геополитических причин есть определенные проблемы с таким аудитом. На неопределенное время РУСАДА остается лишенным статуса соответствия и по причине несоответствия российского законодательства антидопинговому кодексу», — сказал Венцель на заседании совета учредителей WADA.

Исполком WADA 22 сентября принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита в сентябре 2022 года и не устраненных до настоящего времени. Решение WADA должно было вступить в силу 14 октября, но РУСАДА выразило несогласие, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).