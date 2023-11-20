Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко побил мировой рекорд в гиревом спорте

В Минске в ходе международного фестиваля силовых видов спорта Хоронеко установил абсолютный мировой рекорд в белорусском жиме. За 5 минут он одновременно выжал две гири весом по 24 кг 113 раз, улучшив свое же прежнее достижение на 13 подъемов.

Еще один белорусский силач Виктор Мацур установил мировой рекорд в жиме гири 50 кг одной рукой — 20 раз.