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00:49 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусский атлет Вячеслав Хоронеко побил мировой рекорд в гиревом спорте

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский силач Вячеслав Хоронеко в очередной раз побил мировой рекорд в гиревом спорте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

В Минске в ходе международного фестиваля силовых видов спорта Хоронеко установил абсолютный мировой рекорд в белорусском жиме. За 5 минут он одновременно выжал две гири весом по 24 кг 113 раз, улучшив свое же прежнее достижение на 13 подъемов.

Еще один белорусский силач Виктор Мацур установил мировой рекорд в жиме гири 50 кг одной рукой — 20 раз.

В конце декабря на командном Кубке мира по силовым видам спорта в Минске белорусские гиревики собираются порадовать болельщиков новыми рекордными достижениями. В частности, Вячеслав Хоронеко попытается улучшить мировой рекорд в жиме гири весом 32 кг одной рукой.

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