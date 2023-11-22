На Украине лишат званий 309 атлетов, не вернувшихся в страну с соревнований

«Спортсменам разрешено уезжать с Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года этим правом воспользовались 9058 спортсменов и их тренеров. В то же время на Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским — это в общей сложности 3,41% от выезжавших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.
Как уточняет издание со ссылкой на министерство, в случае нарушения условий, определенных обязательством по срокам возвращения на Украину, ведомство совместно со спортивными федерациями «прорабатывает вопрос об исключении таких лиц из состава национальных сборных команд Украины и лишении их спортивных званий».
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки, это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.