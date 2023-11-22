На Украине лишат званий 309 атлетов, не вернувшихся в страну с соревнований

«Спортсменам разрешено уезжать с Украины, чтобы представлять страну на соревнованиях и сборах. С 24 февраля 2022 года по 15 ноября 2023 года этим правом воспользовались 9058 спортсменов и их тренеров. В то же время на Украину не вернулись 247 спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и 49 спортсменов и 13 тренеров по неолимпийским — это в общей сложности 3,41% от выезжавших», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Как уточняет издание со ссылкой на министерство, в случае нарушения условий, определенных обязательством по срокам возвращения на Украину, ведомство совместно со спортивными федерациями «прорабатывает вопрос об исключении таких лиц из состава национальных сборных команд Украины и лишении их спортивных званий».