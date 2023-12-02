Олимпийского чемпиона из США осудили за штурм Капитолия

По информации источника, спортсмен был приговорен к трем годам условного заключения за штурм здания. Также он был также приговорен к шести месяцам домашнего ареста и 360 часам общественных работ.

О том, что Келлера заметили среди штурмовавших Капитолий, сообщалось 13 января 2021 года. Спортсмена опознали журналисты. Отмечалось, что Келлер не проявлял какой-либо агрессии.

Штурм здания Капитолия в США произошел 6 января во время митинга сторонников действующего президента Дональда Трампа, не признающих итоги ноябрьского голосования, по результатам которого победил демократ Джо Байден. Митинги привели к столкновениям с полицией.