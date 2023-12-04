Большая кошка вышла на охоту: Тайгер Вудс вернулся

Тайгер вернулся. Американец впервые с апреля выступил на профессиональном турнире и сумел пройти все четыре раунда. Да, было непросто. Периодически на лице Вудса появлялась гримаса боли, в объективы телекамер попадало, как Тайгер разминал правую ногу и мазал мазью правое колено, а с его лица, особенно в концовке раундов, ручьем стекал пот. Тем не менее, Вудс сумел сыграть 72 лунки и занял 18-е место на выставочном турнире Hero World Challenge, в котором принимало участие 20 гольфистов. Результат — не самое главное. Важно, что 15-кратный чемпион «мэйджоров» выдержал серьезную нагрузку и по окончании турнира заявил, что собирается придерживаться ранее озвученного плана, то есть в следующем сезоне в среднем играть в одном турнире в месяц.

В апреле этого года Вудсу была проведена операция на травмированной правой ноге для лечения посттравматического артрита из-за предыдущего перелома таранной кости, который был вызван травмами в результате автокатастрофы 2021 года. В интервью и до Hero World Challenge, и по ходу Тайгер подчеркивал, что лодыжка его больше не беспокоит. Правда, есть болевые ощущения в других частях тела. Разумеется, без игровой практики американцу было сложно рассчитывать на борьбу за победу. Он сам говорил, что его игра еще «сырая». В четверг он достаточно успешно сыграл первые 14 лунок («-1»), но абсолютно провалил концовку и нанес 75 ударов.

В последующие дни тенденция сохранилась: неплохая первая девятка и сложности на второй. С точки зрения дальнобойности Вудс все еще показывает отличные результаты: 304,9 ярда в среднем и самый длинный драйв на 370 ярдов. По обоим показателям Тайгер в топ-8 среди 20 участников, а ведь на Багамы приехали практически все сильнейшие. Были проблемы с апроучами, только 58% попадания на грин, а также с паттами: в среднем 28 за раунд, что весьма много. Особенно в первые три дня Вудс сталкивался с проблемами со скоростью гринов, то много не добивая, то, наоборот, сильно перебивая лунку. С точностью всех ударов у Тайгера возникали трудности всю неделю, но несколько фирменных ударов из сложных положений и парочку дальних точных паттов американец все же нам подарил. В пятницу он сыграл в «-2», в субботу в «-1», а в воскресенье прошел поле в пар и сумел опередить Уилла Залаториса и Уиндэма Кларка.

«Что касается скорости и “дальнобойности”, то тут у него проблем нет. Он по-прежнему очень хорош. Он возвращается после очередной травмы. Всегда приятно, когда Тайгер в игре», — поделился своими впечатлениями Рики Фаулер, который играл с Вудсом в одном флайте в пятницу. «Я с интересом ждал этого турнира. Я давно не играл, и мне было любопытно, как моя лодыжка выдержит эту нагрузку. Я рад, что сумел пройти все четыре раунда. С каждым днем я входил в игру все быстрее и быстрее. Если я буду играть на регулярной основе, то по идее я должен сразу начинать на должном уровне», — заявил Вудс. «Я неудачно сыграл на лунках пар-5. Откуда бы я ни бил, с фэервэя, из песка или из кустов, я плохо выполнял апроучи. Когда на поле есть доступные лунки пар-5, ты должен играть их лучше, чем это делал я», — добавил Тайгер. Действительно, американец сыграл их всего в «-3» за неделю, при этом на поле Albany Golf Links пять пятипаровых лунок. Для сравнения: чемпион Скотти Шеффлер сыграл их в «-12». Первый номер мирового рейтинга после двух вторых мест на этом соревновании (в 2021 и 2022 годах он проигрывал только Виктору Ховланду) сумел завоевать титул, и сделал это довольно уверенно. С результатом «-20» он на три удара опередил австрийца Сеппа Страку и получил приз из рук Тайгера, который выступал и в роли хоста. Теперь Вудс, который честно признался, что устал за четыре дня, получит заслуженный отдых. Через полторы недели он вместе со своим сыном Чарли должен сыграть в PNC Championship во Флориде.