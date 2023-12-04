«Неправильно, что я № 1». Ронни О’Салливан одержал рекордную победу

Ронни О`Салливан в текущем сезоне удивляет. То снимается с турниров из-за травм и говорит о потере мотивации, то, имея проблемы со здоровьем, разносит соперников на соревнованиях и ставит рекорды.

3 декабря О`Салливан вновь нашёл, чем поразить болельщиков. Он в невероятной борьбе обыграл Дин Цзюньхуэя (10:7) на UK Championship и выиграл исторический титул турнира. Ронни — настоящий гений!

Драма на драме

Текущий сезон у Ракеты выходит каким-то скомканным. Из-за травмы локтя снукерист снялся с четырёх крупных турниров. Сыграл Ронни лишь на English Open, Wuhan Open и International Championship, где добирался максимум до полуфинала. Особняком в сезоне у О`Салливана стоит лишь победа на пригласительном Shanghai Masters.

На старте UK Championship у Ракеты тоже были проблемы. В 1/16 финала турнира он попал в очередной скандал. Из-за подошвенного фасциита Ронни вышел на матч против Энтони Макгила (6:2) не в кожаных туфлях, а в чёрных кроссовках, что вызвало бурное общественное негодование. Ведь многократный чемпион мира нарушил дресс-код.

Ситуацию быстро замяли, уже в ⅛ финала О`Салливан, как и подобается, вышел в туфлях. Но матч с Робертом Милкинсом вышел «валидольным». Ронни проиграл два первых фрейма из-за глупых ошибок, но собрался, сравнял счёт и вышел вперёд (5:3). Чувствуя, что чемпион мира не в идеальной форме, Молочник плотно поддавливал и в итоге довёл матч до решающего фрейма (5:5). Но его в плотной борьбе забрал Ракета.

Четвертьфинал для Ронни также прошёл не без проблем. Соперником О`Салливана стал Чжоу Юэлун. Сперва матч выглядел как лёгкая прогулка для Ракеты (4:1), однако вскоре игра перевернулась. Юэлун разыгрался, а О`Салливан стал допускать нелепые ошибки. В итоге Чжоу повёл в счёте — 5:4. Но англичанин сумел вовремя собраться и выиграть матч — 6:5. Для Ракеты эта победа стала 100-й в карьере на UK Championship.

«Я чувствую себя свежим, как ромашка»

Драматичным ожидался и полуфинал с участием Ронни. Ведь соперником О`Салливана на этой стадии стал Хоссейн Вафаей. На чемпионате мира-2023 снукеристы устроили настоящий треш-ток. Однако в этот раз всё прошло мирно, иранец даже признался, что неверно вёл себя на ЧМ.

В полуфинале Ракета создал себе преимущество (2:0), но быстро растерял его (2:2). Однако после перерыва англичанин всё же собрался и полусотенными брейками забрал четыре фрейма подряд (6:2).

«Я чувствую себя свежим, как ромашка, — сказал О’Салливан. — Подобные турниры не проблема для меня. Участвовать в них вполне комфортно. Я рад, что зашёл так далеко. Я наслаждался этой неделей. Хорошо играть под давлением — это важно, но меня мотивируют только деньги (смеётся)».

А вот параллельный полуфинал между Джадом Трампом и Дин Цзюньхуэем получился более напряжённым. Почти весь матч снукеристы устаивали качели, по очереди фреймы забирал то один, то другой спортсмен (4:4). Но вперёд удалось всё-таки вырваться китайцу (5:4). Вновь сравнять счёт у англичанина не вышло, что позволило Цзюньхуэю забрать победу (6:4).

Финал вышел не менее драматичным. В дневной сессии Ронни вёл со счётом 3:1, но Дин сумел отыграться — 4:4. Кстати, в шестом фрейме произошёл необычный инцидент. Во время сложного красного Ракета случайно коснулся шара, чего не заметил арбитр. Молчать о своей ошибке чемпион мира не стал и честно признался в содеянном. За это зрители наградили О’Салливана аплодисментами.

После паузы англичанин вновь вышел вперёд (7:5), но китаец вновь вовремя перехватил инициативу и сравнял счёт (7:7). Однако в концовке матча сильнее оказался Ракета: он сделал серии в 100, 74 и 129 очков и одержал победу — 10:7.

«Неправильно, что я № 1 рейтинга»

Победа на UK Championship стала по-настоящему уникальной для О’Салливана и всего мирового снукера. Ронни забрал рекордный восьмой трофей UK Championship, 22-й титул «Тройной Короны» и выиграл 40-й рейтинговый турнир. До Ракеты такого не делал никто!

Кроме того, многократный чемпион мира стал одновременно самым молодым и старым победителем UK Championship. Свою первую победу на чемпионате Великобритании Ронни взял ещё в 17 лет, а восьмую — накануне 48-летия.

Теперь О’Салливан — ещё и обладатель уникального достижения. Между его первым и последним рейтинговым титулом прошло 30 лет. Это самый большой промежуток в истории современного снукера!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/0bjO0NcRSQU" title="Ronnie O’Sullivan wins eighth UK Championship snooker title – 30 years after the first " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Я люблю это. Я люблю соревноваться, люблю выступать, люблю играть! — поделился эмоциями Ронни. — Мне нравится, что я вышел сегодня вечером и использовал все свои знания. У меня в голове есть убеждение, что люди хотят, чтобы я играл в снукер идеально. Но на днях мой друг сказал мне, что это не так. Он сказал, что болельщикам нравятся мои мысли, нравятся мои взлёты и падения. Я просто хотел сегодня быть профессиональным и честным. Если я выиграю здорово, а если нет, то, по крайней мере, буду знать, что приложил все усилия».

Благодаря победе О’Салливан заработал £250 тысяч и оторвался от преследователей в качестве лидера мирового рейтинга.

«Меня никогда не волновали турниры, я никогда не гонялся за бонусами, — добавил Ракета в интервью Eurosport. — У меня всегда был свой график, мне нравятся мои выступления. Я играю, когда хочу играть, а не играю, когда мне хочется отдохнуть. Кажется, все, кроме меня, гонятся за рейтинговыми очками. А я просто хочу играть. Я не гонюсь за рейтингами, деньгами, трофеями и тому подобным. Это неправильно, что я № 1 рейтинга. Меня это не волнует, но все гонятся за мной. Это ужасно, правда. Я забираю чужую славу!».

Ещё перед финалом Ронни рассказывал, как будет праздновать в случае исторической победы UK Championship. Ракета не планировал устраивать вечеринку, а просто хотел перекусить парой «Сникерсов», пачкой чипсов и диетической колой в забегаловке по пути домой. Надеемся, О’Салливан уже сделал это!