ЦСКА поздравил певца Сергея Жукова с рождением пятого ребенка

«Поздравляем многодетного отца, болельщика красно-синих и нашего близкого друга с пополнением в семье!» — написала пресс-служба в Telegram-канале армейцев.

Ранее Жуков сообщил в соцсетях, что в пятый раз стал отцом, опубликовав фото из роддома.