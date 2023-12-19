Путин поручил подготовить предложения о проведении спортивных парадов

«Представить предложения о проведении спортивных парадов в г. Москве, на Красной площади. Срок — 1 марта 2024 г.», — говорится в одном из поручений правительству РФ по итогам прошедшего в октябре заседания совета по физкультуре и спорту.

Также Путин поручил правительству России подготовить к 20 июня предложения о расширении международного спортивного сотрудничества.

Ранее, 19 октября, в рамках форума «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с инициативой о возобновлении спортивных парадов на Красной площади. Путин поддержал эту идею и объявления 2024-го Годом спорта.

На пленарном заседании спортивного форума Путин также заявил, что одной из задач страны в спортивной сфере является привлечение в спорт 70% россиян к 2030 году. Он подчеркнул, что эта сфера является одним из главных государственных приоритетов, а также одной из важнейших составляющих национальных целей развития.