Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов стал чемпионом России в многоборье
Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал очередной титул чемпиона России в многоборье. О победе спортсмена сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал очередной титул чемпиона России в многоборье. О победе спортсмена сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.
Семён Елистратов завоевал на соревнованиях в Коломне три золотые медали в забеге на трёх дистанциях: 1000, 1500 и 3000 метров.
Ранее Семён Елистратов завоевал золотую и серебряную медали на третьем этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе, сообщало информагентство «Башинформ».