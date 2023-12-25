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09:46 (мск), источник: ИА Башинформ

Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов стал чемпионом России в многоборье

Уфимский шорт-трекист Семён Елистратов завоевал очередной титул чемпиона России в многоборье. О победе спортсмена сообщил министр спорта Башкирии Руслан Хабибов.

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Источник: телеграм-канал министра спорта РБ Руслана Хабибова

Семён Елистратов завоевал на соревнованиях в Коломне три золотые медали в забеге на трёх дистанциях: 1000, 1500 и 3000 метров.

Ранее Семён Елистратов завоевал золотую и серебряную медали на третьем этапе Кубка России по шорт-треку в Уфе, сообщало информагентство «Башинформ».

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