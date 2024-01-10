Самый сильный подросток России погиб в ДТП

Страшная авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, в котором находился Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Спустя сутки водитель “девятки” скончался от полученных травм», — сообщили в ГИБДД по Башкирии.