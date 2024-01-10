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16:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Самый сильный подросток России погиб в ДТП

УФА, 10 янв — РИА Новости. Абсолютный чемпион Всероссийских пляжных игр по воркауту Сергей Батяев погиб на 17-м году жизни в автокатастрофе в Башкирии, сообщила Госавтоинспекция республики.

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Источник: РИА "Новости"

Страшная авария произошла на 1356-м километре автодороги М5 «Урал». Автомобиль ВАЗ-2109, в котором находился Батяев, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком Renault Premium.

«В результате ДТП несовершеннолетнего водителя и его 14-летнего пассажира госпитализировали в больницу, 42-летний дальнобойщик не пострадал. Спустя сутки водитель “девятки” скончался от полученных травм», — сообщили в ГИБДД по Башкирии.

Источник РИА Новости в экстренных службах региона рассказал, что за рулем легковой машины был 16-летний Сергей Батяев, которого в 2019 году признали самым сильным подростком России.

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