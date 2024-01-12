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10:11 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста ЦСКА со словами «алкоголь — зло»

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российская телеведущая Лера Кудрявцева сообщила, что ушла от мужа, экс-хоккеиста ЦСКА и московского «Динамо» Игоря Макарова.

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Пара состояла в браке с 2013 года. В 2018 году у пары родилась дочь Мария.

«Я ушла от мужа. Алкоголь — зло. Точка», — написала Кудрявцева в своем Telegram-канале.

Макарову 36 лет. На протяжении карьеры он также выступал за петербургский СКА, нижнекамский «Нефтехимик», уфимский «Салават Юлаев», омский «Авангард» и новосибирскую «Сибирь».

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 Лера Кудрявцева ушла от экс-хоккеиста ЦСКА со словами 'алкоголь — зло'
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