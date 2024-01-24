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15:45 (мск), источник: МК.RU Омск

Шлеменко планирует провести бой в мае с неизвестным бойцом

Омский боец и тренер Александр Шлеменко планирует в мае провести бой, его соперник пока не известен официально.

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Источник: ШКОЛА ЕДИНОБОРСТВ АЛЕКСАНДРА ШЛЕМЕНКО

«Николай Клименко (глава RCC) уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если все получится, то это будет реванш», — цитирует спортсмена Матч-ТВ.

Последний поединок с участием омского бойца состоялся 15 декабря. Шлеменко одержал победу над Александром Иличем техническим нокаутом в первом раунде.

Летом прошлого года Шлеменко предложил омским чиновникам выйти на ринг. Одна кандидатура, по словам бойца, у него уже есть — министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Иван Колесник.

Также мы сообщали, что в Омске продают помещение, где находится филиал школы единоборств Александра Шлеменко.

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