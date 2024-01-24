Шлеменко планирует провести бой в мае с неизвестным бойцом

«Николай Клименко (глава RCC) уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если все получится, то это будет реванш», — цитирует спортсмена Матч-ТВ.

Последний поединок с участием омского бойца состоялся 15 декабря. Шлеменко одержал победу над Александром Иличем техническим нокаутом в первом раунде.

Летом прошлого года Шлеменко предложил омским чиновникам выйти на ринг. Одна кандидатура, по словам бойца, у него уже есть — министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Иван Колесник.