Шлеменко планирует провести бой в мае с неизвестным бойцом
Омский боец и тренер Александр Шлеменко планирует в мае провести бой, его соперник пока не известен официально.
Омский боец и тренер Александр Шлеменко планирует в мае провести бой, его соперник пока не известен официально.
«Николай Клименко (глава RCC) уже предложил мне интересное имя. Сейчас я его называть не буду, но если все получится, то это будет реванш», — цитирует спортсмена Матч-ТВ.
Последний поединок с участием омского бойца состоялся 15 декабря. Шлеменко одержал победу над Александром Иличем техническим нокаутом в первом раунде.
Летом прошлого года Шлеменко предложил омским чиновникам выйти на ринг. Одна кандидатура, по словам бойца, у него уже есть — министр по делам молодёжи, физической культуры и спорта Иван Колесник.
Также мы сообщали, что в Омске продают помещение, где находится филиал школы единоборств Александра Шлеменко.