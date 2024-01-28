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14:40 (мск), источник: ТАСС

Бывший футболист сборной Италии Балотелли указал на разницу между Путиным и Байденом

Спортсмен опубликовал видео, в котором показывается поведение президентов во время одной из церемоний в честь павших воинов.

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Источник: Reuters

ТАСС, 28 января. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли сравнил поведение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Балотелли в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал видео, в котором показывается поведение президентов двух стран. Путин, в отличие от смотрящего на часы Байдена, стоял под дождем без зонта во время одной из церемоний в честь павших воинов.

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«Разница», — написал Балотелли. Позднее футболист уточнил, что его публикация не носит политический характер, а демонстрирует разницу в отношении к памяти о погибших.

Балотелли 33 года, в течение карьеры он выступал за итальянские «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель» и швейцарский «Сьон». В настоящее время форвард играет за турецкий клуб «Адана Демирспор».

В составе «Интера» нападающий стал трехкратным чемпионом Италии (2008, 2009, 2010), обладателем Кубка (2010) и Суперкубка Италии (2009), а также победителем Лиги чемпионов (2010). Вместе с «Манчестер Сити» он выиграл чемпионат Англии (2012) и Кубок Англии (2011). За сборную Италии Балотелли провел 36 матчей, в которых забил 14 мячей. Он является серебряным призером чемпионата Европы 2012 года.

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