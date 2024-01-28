Бывший футболист сборной Италии Балотелли указал на разницу между Путиным и Байденом

ТАСС, 28 января. Бывший нападающий сборной Италии по футболу Марио Балотелли сравнил поведение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Балотелли в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал видео, в котором показывается поведение президентов двух стран. Путин, в отличие от смотрящего на часы Байдена, стоял под дождем без зонта во время одной из церемоний в честь павших воинов.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-50270859&hd=2&id=456240344&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Разница», — написал Балотелли. Позднее футболист уточнил, что его публикация не носит политический характер, а демонстрирует разницу в отношении к памяти о погибших.

Балотелли 33 года, в течение карьеры он выступал за итальянские «Лумеццане», «Интер», «Милан», «Брешию», «Монцу», английские «Манчестер Сити» и «Ливерпуль», французские «Ниццу» и «Марсель» и швейцарский «Сьон». В настоящее время форвард играет за турецкий клуб «Адана Демирспор».