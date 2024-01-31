Красавица-гимнастка снялась в провокационном образе: «Воу! Это что-то!»
Ведущая «Матч ТВ», двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло снялась в провокационном образе.
Ведущая «Матч ТВ», двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике Анжелика Стубайло снялась в провокационном образе.
В своей социальной сети девушка опубликовала фото, на которых позирует с сигаретой в руках в незастегнутом пиджаке на голое тело.
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Образ Анжелики с восхищением оценили подписчики:
— Очень красивая?
— Это что-то???
— Воу!
— Огнище!