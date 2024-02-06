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20:32 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане принято решение по министру спорта

Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сохранил свой пост после отставки правительства страны, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

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Источник: Соцсети

«Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.

Отметим, что Маржикпаев занял этот пост в сентябре 2023 года. До этого он возглавлял акмолинскую область.

54-летний министр является мастером спорта по боксу.

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