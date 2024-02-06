В Казахстане принято решение по министру спорта
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сохранил свой пост после отставки правительства страны, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев сохранил свой пост после отставки правительства страны, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
«Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич назначен Министром туризма и спорта Республики Казахстан», — говорится в тексте указа.
Отметим, что Маржикпаев занял этот пост в сентябре 2023 года. До этого он возглавлял акмолинскую область.
54-летний министр является мастером спорта по боксу.