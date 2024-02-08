Наш ответ зимней Олимпиаде. В России стартует Спратакиада-2024: что это вообще за турнир?

9 февраля в России стартует главный спортивный турнир года — Спартакиада сильнейших. Соревнования — некий аналог Олимпийских игр. Что же такого интересного в этом турнире и действительно ли он настолько крутой?

Собрали для вас ответы на все главные вопросы.

Что такое Спартакиада?

Спартакиада сильнейших — крупнейший турнир зимнего сезона-2023/2024 в России. Эти соревнования — некий аналог Олимпийских игр и проводятся они по той же системе, что и Игры-2026 года в Италии.

Спартакиада — не новый турнир в истории нашей страны. В советское время прошло семь подобных зимних турниров. В истории современной России же зимняя Спартакиада пройдёт впервые.

Состязания запланированы практически в те же даты, в которые 10 лет назад проходила Олимпиада в Сочи. Медали будут разыграны с 9 по 18 февраля.

В турнире примут участие более 2500 спортсменов. Самые масштабные соревнования пройдут в лыжных гонках и сноуборде — там заявлено более 500 участников, включая самих атлетов, тренерские штабы и сервисёров.

Какие виды спорта будут на Спартакиаде?

Спартакиада — 2024 пройдёт по программе зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии. Соревнования запланированы по 14 видам спорта: биатлону, лыжным гонкам, фигурному катанию, хоккею, бобслею (и родственному ему скелетону), санному спорту, горнолыжному спорт, конькобежному спорту (включая шорт-трек), сноуборду, фристайлу, кёрлингу, лыжному двоеборью, ски-альпинизму, прыжкам на лыжах с трамплина.

В каких городах пройдёт Спартакиада?

Спартакиаду примут пять разных регионов и 12 разных городов России. Основные соревнования пройдут в Челябинской области. В Челябинске будут состязания по хоккею, шорт-треку и конькобежному спорту, а также церемонии открытия и закрытия, в Миассе — фристайл и сноуборд, в Златоусте — биатлон, в Магнитогорске — фигурное катание, в Кусе — горные лыжи.

Соревнования по трём видам спорта пройдут в Нижнем Тагиле (Свердловская область): лыжному двоеборью, ски-альпинизму и прыжкам на лыжах с трамплина. В Тюмени запланированы лыжные гонки, в Красноярске — кёрлинг и фристайл, а в Сочи — бобслей, скелетон и санный спорт.

Как выглядит талисман турнира?

Главным символом Спартакиады стала очеловеченная снежинка по имени Снежик. Выбран этот талисман не случайно.

«Снежинка — одно из самых загадочных и красивых явлений в природе. Как и спорт. Наблюдать за выступлениями сильнейших атлетов — особое удовольствие. Визуально их действия выглядят легко и завораживающе. Но мы все знаем, какой титанический труд стоит за внешней легкостью движений спортсменов!» — рассказывают организаторы турнира.

Кто из топовых спортсменов приедет?

Как и на Олимпийских играх, в числе участников соревнований будут лучшие российские атлеты: победители и призёры Олимпийских игр, чемпионы мира и Европы. В лыжных гонках на старт выйдут Александр Большунов, Сергей Устюгов и Юлия Ступак. В биатлонных состязаниях выступят Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Кристина Резцова и Екатерина Юрлова-Перхт.

Большое количество звёзд ожидается и в фигурном катании: Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Александра Степанова/Иван Букин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Аделия Петросян.

Также планируется участие следующих именитых атлетов: Александр Третьяков (скелетон), Дмитрий Логинов (сноуборд), Роман Репилов, Семён Павличенко (санный спорт), Семён Елистратов (шорт-трек), Ангелина Голикова (конькобежный спорт), Максим и Илья Буровы (фристайл). В общем, посмотреть за сильнейшими точно будет возможность.

Будут ли спортсмены из других стран?

Изначально Спартакиада была внутрироссийским турниром, однако после размышлений на соревнования решили пригласить и белорусских спортсменов. Правда, выступать беларусы будут вне основного зачёта.

Атлеты из Беларуси примут участие в состязаниях по биатлону, фристайлу, шорт-треку, фигурному катанию, лыжным гонкам и горнолыжному спорту. Всего планируется 39 спортсменов, большая часть которых будет соревноваться в биатлоне, где белорусы — явные фавориты.

Сколько денег получат спортсмены на Спартакиаде?

На Спартакиаде будет разыграно 107 комплектов медалей. Призовой фонд турнира тоже крайне солидный. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что фонд будет таким же, как и на летней Спартакиаде-2022, и составит 620 миллионов рублей.

Победители получат по 358 тысяч рублей, серебряные призёры — 179 тысяч рублей, а бронзовые призёры — 107,5 тысяч рублей. При этом половина от этих сумм полагается тренерам.

В каких зачётах будут соревноваться спортсмены?

Как и на Олимпиаде, на Спартакиаде спортсмены будут соревноваться не только за себя, но и в командном зачёте. Правда, состязаться там будут не страны, а регионы. Победитель будет определяться по числу золотых медалей, а в случае равенства — по серебру и бронзе.

Если же выявить чемпиона не получится и при таком раскладе, то смотреть будут на общекомандные баллы. Их спортсмены будут получать в каждом старте в зависимости от занятого места.