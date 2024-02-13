WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории

«На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются. Был расследован еще ряд дел, которые были закрыты из-за отсутствия имеющихся доказательств», — сообщили в пресс-службе WADA.

В октябре глава WADA Витольд Банька заявил, что на основе данных LIMS были наказаны 222 российских спортсмена.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.