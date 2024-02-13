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21:42 (мск), источник: ТАСС

WADA наказало 241 российского спортсмена на основе данных московской лаборатории

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ввело санкции в отношении 241 российского спортсмена, основываясь на данных московской лаборатории (LIMS) и изъятых оттуда проб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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Источник: Reuters

«На сегодняшний день 18 антидопинговых организаций ввели 241 санкцию. Еще по 41 делу были предъявлены обвинения, 119 дел расследуются. Был расследован еще ряд дел, которые были закрыты из-за отсутствия имеющихся доказательств», — сообщили в пресс-службе WADA.

В октябре глава WADA Витольд Банька заявил, что на основе данных LIMS были наказаны 222 российских спортсмена.

LIMS — Laboratory Information Management System, в ней фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты организации пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Российская сторона настаивала на своей непричастности к этому, что привело к судебному разбирательству. Спортивный арбитражный суд встал на сторону WADA, однако лишь частично согласился с наложенным антидопинговым агентством пакетом санкций в отношении российского спорта, которые действовали до декабря 2022 года.

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