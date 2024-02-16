На Играх будущего в Казани не будет тестирования на допинг

«Мы находимся в плотном контакте с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Они приезжали к нам, проводил консультации. Их представители будут на Играх. Однако допинг-тестирование как такового на соревнованиях не будет. Цель присутствия РУСАДА на Играх будущего информационная и агитационная. Рассказывать спортсменам о вреде допинга, побочных эффектов, отвечать на возникающие вопросы», — сказал Леонов.