Россияне смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Д’Соуза рассказал, что россияне будут допущены на турнир без ограничений. «Все спортсмены на “Олимпиаде на стероидах” будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств», — отметил он.

Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.