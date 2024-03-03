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15:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах»

Российские спортсмены смогут выступить на «Олимпиаде на стероидах». Об этом заявил президент проекта Арон Д’Соуза, слова которого приводит ТАСС.

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Источник: Reuters

Д’Соуза рассказал, что россияне будут допущены на турнир без ограничений. «Все спортсмены на “Олимпиаде на стероидах” будут соревноваться как отдельные лица, а не как представители государств», — отметил он.

Ранее о возможном проведении «Олимпиады на стероидах» высказались Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA). В совместном заявлении они выступили против проведения подобных соревнований и сочли их опасными для здоровья.

В начале февраля американский миллиардер и сооснователь PayPal Питер Тиль решил провести «Олимпиаду на стероидах». На турнире атлетам будет разрешено использовать любые вещества для улучшения результатов.

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