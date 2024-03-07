Генпрокуратура проводит проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура проводит действия процессуального характера по ряду нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания спортсменов в федеральных тренировочных центрах, содержащих в том числе признаки коррупционных правонарушений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ за 2023 год, который имеется в распоряжении ТАСС.