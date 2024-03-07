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19:02 (мск), источник: ТАСС

Генпрокуратура проводит проверку нарушений в сфере организации питания спортсменов

Счетная палата установила ряд нарушений при закупках услуг по организации питания в федеральных тренировочных центрах, проезду спортсменов и приобретению спортивной экипировки.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Генпрокуратура проводит действия процессуального характера по ряду нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания спортсменов в федеральных тренировочных центрах, содержащих в том числе признаки коррупционных правонарушений. Об этом говорится в отчете Счетной палаты РФ за 2023 год, который имеется в распоряжении ТАСС.

«Установлен ряд нарушений законодательства при закупках услуг по организации питания в федеральных тренировочных центрах, проезду спортсменов, приобретению спортивной экипировки, содержащих в том числе признаки коррупционных правонарушений и причинения ущерба экономическим интересам государства», — говорится в отчете Счетной палаты РФ.

Материалы по фактам правонарушений были направлены Счетной палатой РФ в Генпрокуратуру, в настоящее время по ним проводятся действия процессуального характера.

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