Из детской игры в спортивную дисциплину. Что такое хоббихорсинг

Фактически хоббихорсинг означает езду на имитации лошади — палке с лошадиной головой. Изначально это детская игра, известная с давних пор. Но как спортивное увлечение хоббихорсинг стал развиваться совсем недавно. В 2010—2015 годах в Финляндии эта дисциплина заявила о себе как молодежное движение, а с 2017 года развивается в России. Было создано несколько организаций — Ассоциация хоббихорсинга, Федерация хоббихорсинга Московской области, Федерация хоббихорсинга Санкт-Петербурга. Многие конные клубы проводят соревнования по хоббихорсингу, так как в основном это увлечение юных спортсменов.

Хоббихорсинг, в отличие от конного спорта, не столь притязателен. «На начальном этапе нужен только хорс, — рассказала ТАСС тренер Валентина Лукошкина. — Чем выше уровень, тем важнее становится спортивная подготовка участника — такие качества, как скорость, сила прыжка, выносливость. Естественно, важно знать правила соревнований: обычно они повторяют правила конного спорта».

Правила соревнований

На сегодняшний день в хоббихорсинге проводятся соревнования по конкуру, выездке, вестерну, рабочей выездке, троеборью. В каждой дисциплине свои критерии. В конкуре важны скорость и чистота прохождения маршрута, в выездке — точная езда по буквам в манеже, имитация движений лошади, осанка, импульс, — как и в конном спорте.

«Для победы спортсмен должен развить необходимые для выбранной дисциплины качества, — отметила Лукошкина. — Если мы говорим про конкур, то это скорость, техника и сила прыжка, также важны общая тренированность, координация, баланс, внимательность, стрессоустойчивость. Ведь любые соревнования — это всегда волнение, эмоциональное и физическое напряжение участников».

К снаряду в хоббихорсинге нет особых требований, он может быть и большим, и минимального размера — «пони». Тут все зависит от индивидуального удобства для спортсмена. Снаряд может быть сшит самостоятельно, куплен в магазине, сделан из картона. Визуально это должно выглядеть как голова лошади на палке.

«Главное, чтобы палка была не сильно короткая — спортсмен должен “сидеть верхом” на хорсе, — объяснила Лукошкина. — Если при прыжке через препятствие хорс вылетает вперед вместе с движением руки, то это приравнивается к падению».

Со временем организаторы планируют зарегистрировать хоббихорсинг как полноценную спортивную дисциплину. В Москве и Московской области открываются секции по хоббихорсингу, в том числе в школах и детских садах. Конные клубы разных регионов также проводят соревнования.