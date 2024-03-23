«Эвакуировали прямо в бальных платьях». Участники соревнований по танцевальному спорту оказались в центре теракта в «Крокус Сити» | Источник: Спорт-Экспресс

Участники чемпионата и первенства России по танцевальному спорту — главных национальных соревнований страны по бальным и латиноамериканским танцам — оказались свидетелями страшного теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Выступления спортсменов проходили на площадке отеля «Аквариум», который примыкает к корпусу «Крокус Экспо 3», где вечером 22 марта и произошли ужасные события. Эвакуацию объявили во время выступлений сеньоров-любителей в двоеборье. Танцоры покидали арену организованно, но многие делали это в концертных костюмах, не успев забрать свои вещи из раздевалок. Но главное — никто из участников соревнований не пострадал. По сообщению МЧС и СК РФ, в результате нападения на «Крокус Сити Холл» террористов погибли более 60 человек, более сотни были госпитализированы.

«Нашего тренера чуть не застрелили»

«По моим данным от президента федерации Ерастовой Надежды Викторовны, всех эвакуировали — спортсменов и судей», — проводит РИА «Новости» слова члена президиума Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла Виктора Иванова. Также агентство цитирует одного из тренеров, который привез на соревнования своих танцоров: «Наши бальники целы, живы. На первенство приехали 1500 танцоров. Нашего тренера чуть не застрелили. Он только поднимался (к месту проведения соревнований в соседнее крыло комплекса. — Прим. “СЭ”) — и внизу, где общий вход, началась стрельба. Слава богу, он жив».

«Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла информирует о том, что в связи с чрезвычайными обстоятельствами на территории МВЦ “Крокус Экспо” соревнования в рамках чемпионата и первенства России по танцевальному спорту 23 и 24 марта отменены. ФТСАРР приносит извинения за неудобства и просит следить за информацией на сайте федерации», — говорится в сообщении на официальном сайте ФТСАРР, которую возглавляет Надежда Ерастова, в прошлом — заместитель министра спорта РФ и заместитель руководителя департамента спорта и туризма Москвы.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?partner_ext=173&place_id=222&oid=-44412995&hd=2&id=456240606&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат и первенство России по танцевальному спорту стартовали в международном выставочном центре «Крокус Экспо» 20 марта и должны были продлиться до 31 марта. В турнире принимали участие сильнейшие пары и ансамбли страны, прошедшие региональный отбор в рамках чемпионатов и первенств федеральных округов. Среди выступавший было много детей. Сейчас их родители решают вопрос с внеплановым возвращением юных спортсменов домой. Транспортные компании уверяют, что билеты можно поменять без штрафов и потери денег.

«Мелькнула мысль, что это “Пикник” организовал какое-то шоу»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». Группа неизвестных в камуфляжной форме ворвалась в выставочный центр и начала там беспорядочную стрельбу из автоматического оружия, а также привела в действие взрывные устройства. В результате в корпусе «Крокус Экспо 3» возник пожар, который продолжался практически всю ночь. Жертвами теракта стали сотни людей — более 60 из них погибли, более 100 человек получили ожоги и травмы, в том числе тяжелые. Минздрав Подмосковья и МЧС опубликовали списки пострадавших.

«В “Крокус Сити Холле” произошла трагедия, масштаба которой мы пока не можем оценить. Мы следим за новостями в ожидании официальной информации. Музыканты и менеджмент группы живы и находятся в безопасности», — говорится сообщении в социальных сетях «Пикника».

Теракт в «Крокус Сити Холле» 50 фотографий 50 фотографий 50 фотографий

Помимо рок-группы в концертном зале «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта выступал симфонический оркестр Ленобласти «Таврический». «Мы находились на сцене, готовились к концерту. Выстрелы, конечно, услышали. В панику не впали, вышли через служебный вход, — прокомментировал MR7 эвакуацию руководитель оркестра Михаил Голиков. — Могу сказать, что у меня все живы и здоровы». Музыкантов эвакуировали из горящего здания в близлежащую церковь — там они дождались автобуса, на котором их вывезли в безопасное место.

В «Крокус Сити Холле» во время теракта находился известный комментатор и многолетний колумнист «СЭ» Виктор Гусев. «Приближалось начало концерта, мы с женой сидели в ложе, которая нависает над задней частью партера, — рассказал комментатор в эфире Первого канала. — Вдруг я увидел, что люди в партере, под моей ложей, из центра зала рванули к сцене, полезли на сцену, побежали за кулисы. В этот же момент я услышал автоматные очереди, взрывы и дым. Мелькнула мысль, что это группа “Пикник” организовала какое-то шоу, потому что люди полезли на сцену. Но потом, когда я услышал выстрелы, я понял, что здесь что-то не так. Кто стрелял — я не видел. Мы сразу же рванули из лож назад, в коридор, который эти ложи объединяет. Этот коридор забаррикадировали с двух сторон. В какой-то момент постучала женщина-сотрудница и говорит: “Открывайте одну дверь и по этой лестнице вниз”. Мы побежали вниз, и, видимо, огибая эпицентр фойе, где все ужасное произошло, мы боковым ходом выскочили на улицу и побежали подальше».

В комментарии для «СЭ» Гусев заявил, что с ним и супругой все в порядке, физически они не пострадали. «Очень жалко людей, которые, вполне возможно, в этот вечер были рядом со мной у киосков с сувенирами, у стендов с фото, на лестнице… Они просто пришли на концерт… Приветливые и добрые, когда позади была рабочая неделя, а впереди — выступление любимой группы и два дня выходных. Не знаю, зачем я это пишу. Слов-то у меня нет», — сообщил журналист в комментариях на сайте «Чемпионат.com».

Соревноваться на фоне такой трагедии невозможно

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«Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере», — написал в соцсетях мэр Москвы Сергей Собянин. Соревнования также отменены в других регионах страны. В частности, это точно затронет чемпионаты России по игровым командным видам спорта. Кроме того, отменены марафонские масс-старты на лыжном чемпионате России в Малиновке (Архангельская область), намеченные на 23—24 марта . О некоторых переносах матчей и турниров еще не объявлено, но местные власти, видимо, сделают это в ближайшее время. Понятно, что соревноваться на фоне такой трагедии невозможно.

Соболезнования родным и близким пострадавших и погибших выразили многие федерации и спортивные клубы, а также отдельные спортсмены. «Выражаю искренние соболезнования семьям погибших в Москве, — написал в соцсетях легендарный боец ММА Хабиб Нурмагомедов. — Это очень большая трагедия, берегите себя и своих близких. На такое не способны люди, это дело рук нелюдей, каждый ответит за свой скверный и подлый поступок».

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования всем, чьи родные и близкие погибли в результате ужасающей трагедии в “Крокус Сити Холле”, — говорится в заявлении ОКР. — Желаем сил и скорейшего выздоровления пострадавшим, за чьи жизни сейчас борются врачи». Соболезнования в связи с кровавым терактом и осуждение организаторов бойни в «Крокус Сити» приходят в Россию из разных уголков мира. На рекламных экранах в центре Москвы появились надписи «Скорбим. 22.03.2024». «СЭ» присоединяется к словам соболезнования и выражает надежду на быстрое выздоровление тех жертв нападения террористов, кто в данный момент находится в больницах.