Российские прыгуньи на батуте смогли завоевать путевку на Олимпийские игры

На этапе Кубка мира, который проходит с 22 по 24 марта в германском Котбусе, россиянка Яна Лебедева, выступавшая в нейтральном статусе, заняла третье место. Ее соотечественница Анжела Бладцева, не сумевшая в Германии пробиться в финал, в Азербайджане была второй.

«Задачу завоевания олимпийской лицензии наши девушки практически решили еще в Баку, после того как сумели занять там два призовых места.



Но после бронзы Лебедевой, завоеванной в Котбусе, стало окончательно ясно, что одна лицензия достанется кому-то из российских спортсменок. Обладательница путевки будет выявлена по итогам внутреннего отбора. Тренерский совет предложил выбрать лучшую по итогам этапов Кубка мира, которые пройдут в Швейцарии и Португалии», — сказал Макаров ТАСС.