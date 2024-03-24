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19:46 (мск), источник: Sport24

Российские прыгуньи на батуте смогли завоевать путевку на Олимпийские игры

Президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров заявил, что российские прыжки на батуте будут представлены на Олимпийских играх в Париже благодаря успешному выступлению женщин на квалификационных этапах Кубка мира в Азербайджане и Германии.

Российские прыгуньи на батуте смогли завоевать путевку на Олимпийские игры | Источник: Sport24

На этапе Кубка мира, который проходит с 22 по 24 марта в германском Котбусе, россиянка Яна Лебедева, выступавшая в нейтральном статусе, заняла третье место. Ее соотечественница Анжела Бладцева, не сумевшая в Германии пробиться в финал, в Азербайджане была второй.

«Задачу завоевания олимпийской лицензии наши девушки практически решили еще в Баку, после того как сумели занять там два призовых места.

Но после бронзы Лебедевой, завоеванной в Котбусе, стало окончательно ясно, что одна лицензия достанется кому-то из российских спортсменок. Обладательница путевки будет выявлена по итогам внутреннего отбора. Тренерский совет предложил выбрать лучшую по итогам этапов Кубка мира, которые пройдут в Швейцарии и Португалии», — сказал Макаров ТАСС.

Согласно регламенту отбора, по итогам квалификационных этапов Кубка мира на Игры в Париже могла отобраться только одна спортсменка от страны.

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