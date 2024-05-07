Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру

В финале соревнований 32-летний Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга). Кайрен на старте поединка создал себе комфортный задел (7:1), из-за чего Джонс всю встречу был в роли догоняющего.

Отметим, что Кайрен уже пробивался в решающую стадию ЧМ. Это было в 2020 году. Тогда «воин» со счётом 8:18 проиграл легендарному Ронни О’Салливану.