Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру
12-й номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру. Это дебютный титул чемпиона мира в карьере Уилсона.
12-й номер мирового рейтинга Кайрен Уилсон стал победителем чемпионата мира — 2024 по снукеру. Это дебютный титул чемпиона мира в карьере Уилсона.
В финале соревнований 32-летний Уилсон со счётом 18:14 одолел Джека Джонса (44-й номер мирового рейтинга). Кайрен на старте поединка создал себе комфортный задел (7:1), из-за чего Джонс всю встречу был в роли догоняющего.
Отметим, что Кайрен уже пробивался в решающую стадию ЧМ. Это было в 2020 году. Тогда «воин» со счётом 8:18 проиграл легендарному Ронни О’Салливану.
За победу в финале чемпионата мира Уилсон получит £ 500 тыс. (почти 584 тыс. евро).