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21:14 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Все это достало… Стыд!» Легионеров будут выгонять из России?

Володин высказал против засилья легионеров в российском футболе.

«Все это достало… Стыд!» Легионеров будут выгонять из России? | Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник спикер Государственной думы Вячеслав Володин жестко выступил против легионеров в российском спорте. Его возмутило, что за получение значка ГТО и спортивных разрядов в секциях «деньги берут», а талантливых спортсменов увозят за границу. РИА Новости разбирается, как повлияют слова высокопоставленного чиновника на спортивный ландшафт России и начнется ли отток иностранцев из страны.

Профессиональный спорт пожирает слишком много

«Потому что все это достало: эти легионеры, забирают их и с Африки, и с других стран. Что это такое? Стыд! А ребенок ходит с бабушкой на секцию — с них деньги берут, для того, чтобы получить значок ГТО и выполнить на разряд — опять деньги берут. Вот против чего мы должны выступать», — кажется, под словами Володина может подписаться очень много россиян. Действительно, тема приглашения иностранцев в профессиональные клубы не теряет своей актуальности вот уже лет 30. А если ее начинают обсуждать на самом верху, причем на повышенных тонах — значит, российский спорт находится в некой точке бифуркации.

Источник: РИА "Новости"

Совсем недавно пост министра спорта страны покинул Олег Матыцин, на его место должны утвердить Михаила Дегтярева. Перед ведомством останутся задачи по выполнению ключевых показателей федеральных проектов, а также ведение хоть сколько-нибудь конструктивного диалога с иностранными коллегами насчет снятия санкций и возвращения на международную арену. Но уже был подан недвусмысленный сигнал: государство должно делать акцент на массовый и детский спорт, а не на профессиональный, который пожирает слишком много денег.

Одной из главных статей расходов профессиональных клубов является как раз приглашение легионеров. Далеко ходить не надо, возьмем в пример один из флагманов отечественного футбола петербургский «Зенит». Только минувшей зимой «сине-бело-голубые» потратили на четверых бразильцев свыше 30 млн евро. И если посмотреть на турнирную таблицу чемпионата России и задаться вопросом, каков КПД этих покупок, то ответ будет однозначным. В такой сложный период, которая переживает Россия, подобные затраты могут вызывать (и вызывают) раздражение не только депутатов.

Игроки из США едут даже в условиях СВО

Парадокс, но после начала СВО количество легионеров в российском спорте катастрофически не снизилось. Так, в клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Единой Лиги ВТБ продолжают в большом количестве приезжать представители США. Футбол же после марта 2022 года столкнулся с волной отказников, спешно и некрасиво покинувших РПЛ. Но после этого ситуация стабилизировалась, клубы нашли другие пути на трансферном рынке, делая акцент на Восточную Европу и Латинскую Америку. Поэтому можно констатировать, что количественно ситуация с легионерами не ухудшилась. Просто они на порядок слабее тех, кто приезжал в Россию еще пять-семь лет назад. Не говоря уж об эпохе Вагнера Лава, Халка, Витселя и Это’О. Поэтому у высших эшелонов власти возникает резонный вопрос: если нет разницы между привезенными легионерами и местными мастерами, зачем платить больше?

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Идея спортивного протекционизма, повторюсь, далеко не нова. Все помнят произошедший в 2017 году знаковый диалог Владимира Путина с тогдашним президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко, когда глава государства подколол функционера, напомнив о большом количестве иностранцев в клубе. Но тогда это не воспринималось как призыв к действию, потому что наши команды выступали в Европе, а спортсмены, хоть и с ограничениями, ездили на чемпионаты мира и Олимпиады. Сейчас же диспозиция сильно поменялась. Профессиональный спорт в стране сейчас находится в стадии переосмысления ценностей, и санкционное давление вкупе с желанием изолировать Россию может привести к попытке постепенного отказа от легионеров. Однако это вряд ли осуществимо, тем более в ближайшее время.

Надо понимать, что Россия даже в нынешнем сложном положении остается и будет оставаться великой спортивной державой. Это звание предполагает не только поддержание высокого статуса и уровня профессионального спорта, но и его открытость, отсутствие дискриминации по национальному и другим признакам, готовность к диалогу и взаимопроникновению, взаимообогащению с системами других стран. Мы не собираемся окончательно разрывать связи с международными акторами, что означает непопулярность радикальных мер, к которым относится потенциальный отказ от приглашения иностранных атлетов. Жесткие слова политиков о легионерах — это просто предвестник более жесткого финансового аудита госкорпораций, имеющих на своем балансе спортивные клубы. Это говорит лишь о том, что им нужно выровнять покупки по шкале «цена-качество». И если это удастся выполнить, вряд ли любители спорта будут против.

Сергей Фукс

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