Путин рассказал, что они с Си Цзиньпином часто говорят о спорте

«Мы с председателем Си Цзиньпином часто об этом говорим. Вчера, кстати, говорили. Сидели за рабочим ужином, в очень небольшом формате, буквально по четыре-пять человек с каждой из сторон, и тоже говорили о спорте. Причём посвятили этому достаточно немало времени», — отметил российский лидер на встрече со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.