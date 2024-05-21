21:41 (мск), источник: Коммерсантъ

18-летний сын Кадырова Ахмат назначен министром спорта Чечни

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат назначен министром республики по физической культуре и спорту. С февраля 2024 года он был министром по делам молодежи. Теперь этот пост займет Рамзан Висмурадов, с февраля 2022 возглавлявший республиканский спортивный клуб «Ахмат».

Источник: Соцсети

Занимавший пост министра Чечни по физической культуре Иса Ибрагимов переведен на должность заместителя руководителя администрации главы республики. «Я абсолютно уверен, что каждый из представленных на высокие должности полностью оправдает оказанное ему доверие. Все они являются достойными членами команды», — написал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.

18-летний Ахмат Кадыров с 2022 года занимает должность советника главы Чечни, регионального председателя Российского движения детей и молодежи. В ноябре 2023 года он был назначен замминистра Чечни по физической культуре, а в феврале — министром по делам молодежи. Он награжден высшим орденом парламента республики «Честь Отечества» и орденом Кадырова.

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