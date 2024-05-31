01:25 (мск), источник: Sport24

Бывший министр спорта Олег Матыцин утвержден в новой должности

Бывший министр спорта России Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства.

Бывший министр спорта Олег Матыцин утвержден в новой должности | Источник: РИА "Новости"

Приказ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что Матыцин продолжит курировать спорт. В его ведении будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.

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