Бывший министр спорта Олег Матыцин утвержден в новой должности
Бывший министр спорта России Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства.
Бывший министр спорта России Олег Матыцин утвержден в должности внештатного советника председателя правительства.
Приказ об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что Матыцин продолжит курировать спорт. В его ведении будут вопросы взаимодействия со странами ШОС и БРИКС по спортивной тематике.