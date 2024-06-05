00:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин — о массовом спорте: Происходит вытягивание денег из российских семей

Президент России Владимир Путин заявил о коммерциализации физической культуры и массового спорта в стране на совещании с правительством.

Путин — о массовом спорте: происходит вытягивание денег из российских семей | Источник: Чемпионат.com

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вот что происходит! Вытягивание денег из российских семей. Вот на это надо обратить внимание, в том числе и на то, как работает закон о спорте. Вы должны понимать, что люди с небольшими доходами, семьи с небольшими доходами не могут на постоянной основе оплачивать занятия физкультурой для своих детей. И нельзя делать вид, что мы этого не замечаем», — заявил Путин на совещании с правительством.

Напомним, 12 мая комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту единогласным решением поддержал кандидатуру Михаила Дегтярёва на пост министра спорта РФ. Ранее на протяжении четырёх лет эту должность занимал Олег Матыцин. 14 мая парламентарии официально одобрили кандидатуру министра.

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