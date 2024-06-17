Ростовчанин стал трехкратным чемпионом мира по Русскому бильярду
Ростовский бильярдист Иосиф Абрамов обыграл спортсмена из Кыргызстана со счетом 7:6.
Ростовский бильярдист Иосиф Абрамов обыграл спортсмена из Кыргызстана со счетом 7:6.
Ростовчанин Иосиф Абрамов стал трехкратным чемпионом мира по Русскому бильярду. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.
Чемпионат мира проходил в Сургуте. В соревнованиях приняло участие порядка 100 сильнейших бильярдистов из 23 стран. В финальной игре ростовский спортсмен играл против бильярдиста из Кыргызстана. На протяжении всего поединка сохранялась напряженная атмосфера. Однако Иосиф Абрамов не оставил шансов сопернику.
Игра завершилась со счетом 7:6.