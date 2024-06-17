Ростовчанин стал трехкратным чемпионом мира по Русскому бильярду

Ростовчанин Иосиф Абрамов стал трехкратным чемпионом мира по Русскому бильярду. Об этом на своей странице сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

Чемпионат мира проходил в Сургуте. В соревнованиях приняло участие порядка 100 сильнейших бильярдистов из 23 стран. В финальной игре ростовский спортсмен играл против бильярдиста из Кыргызстана. На протяжении всего поединка сохранялась напряженная атмосфера. Однако Иосиф Абрамов не оставил шансов сопернику.