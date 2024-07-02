Роналду не забил пенальти Словении. Букмекеры оценивали это в 8.00
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче ⅛ финала Евро-2024 со Словенией (0:0, дополнительное время).
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче ⅛ финала Евро-2024 со Словенией (0:0, дополнительное время).
Удар перевел в штангу вратарь словенской сборной Ян Облак. Букмекеры оценили незабитый пенальти в 8.00.
За матчем можно следить по текстовой трансляции на Спортсе.
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