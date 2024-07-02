Роналду не забил пенальти Словении. Букмекеры оценивали это в 8.00 | Источник:

Удар перевел в штангу вратарь словенской сборной Ян Облак. Букмекеры оценили незабитый пенальти в 8.00.

За матчем можно следить по текстовой трансляции на Спортсе.