00:27 (мск), источник: Sports.Ru

Роналду не забил пенальти Словении. Букмекеры оценивали это в 8.00

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду не реализовал пенальти в матче ⅛ финала Евро-2024 со Словенией (0:0, дополнительное время).

Роналду не забил пенальти Словении. Букмекеры оценивали это в 8.00 | Источник: Sports.Ru

Удар перевел в штангу вратарь словенской сборной Ян Облак. Букмекеры оценили незабитый пенальти в 8.00.

За матчем можно следить по текстовой трансляции на Спортсе.

Ставки на Спортсе.

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