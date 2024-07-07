Источник: Игры дружбы пройдут в 2025 году

Изначально проведение игр дружбы было запланировано на сентябрь 2024 года (с 15 по 29 сентября) в Екатеринбурге и Москве, однако в июне стало известно, что соревнования не состоятся в запланированные даты.

«Подтверждается информация о переносе на 2025 год Всемирных игр дружбы, которые должны были пройти с 15 по 29 сентября нынешнего года в Москве и Екатеринбурге.



Екатеринбургу, где пройдет вся легкая атлетика (и еще несколько видов спорта), это, скорее, на руку. Соревнования на “Калининце” лучше провести в последний месяц лета, чем в первый месяц осени, когда погода непредсказуема и бабье лето может смениться заморозками.



Всё-таки Всемирные игры дружбы должны пройти в комфортной атмосфере и оставить у участников (и судей) хорошие воспоминания», — сообщили в ФЛАСО.