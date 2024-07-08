15:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Задержаны мигранты, подозреваемые в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Мигрантов, подозреваемых в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ», задержали, следствие будет просить суд об аресте, сообщил СК в Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт», — говорится в публикации.

Расследование уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» ведет Останкинский межрайонный следственный отдел Следственного управления.

Фигурантам предъявили обвинение. Назначены судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические и генетические.

В рамках расследования силовики провели осмотры по местам жительства и работы фигурантов и выявили иностранцев-нелегалов. По этому факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На сотрудницу «Матч ТВ» напали трое пьяных в ночь на 6 июля около телецентра «Останкино». Двое ее изнасиловали, а третий следил за обстановкой.

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