Задержаны мигранты, подозреваемые в изнасиловании сотрудницы «Матч ТВ»

«Задержаны трое граждан Республики Узбекистан. Один из них пытался скрыться от правоохранительных органов, но его попытка была пресечена по дороге в аэропорт», — говорится в публикации.

Расследование уголовного дела по статье «Изнасилование, совершенное группой лиц» ведет Останкинский межрайонный следственный отдел Следственного управления.

Фигурантам предъявили обвинение. Назначены судебные экспертизы, в том числе медицинские, психолого-психиатрические и генетические.

В рамках расследования силовики провели осмотры по местам жительства и работы фигурантов и выявили иностранцев-нелегалов. По этому факту рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела.