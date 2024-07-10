Дегтярев рассказал о выплатах призерам Игр БРИКС
Министр спорта РФ отметил, что призовые будут соразмерны выплатам медалистам чемпионатов мира.
Министр спорта РФ отметил, что призовые будут соразмерны выплатам медалистам чемпионатов мира.
МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выплаты победителям и медалистам Игр БРИКС будут соответствовать уровню призовых на чемпионатах мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.
Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня в Казани и Москве, было разыграно 387 комплектов медалей.
«Игры БРИКС прошли с успехом, всеми участниками отмечены высокая организация и зрелищность, — сказал Дегтярев. — Аудитория очень большая, только по телевидению посмотрело больше 25 млн человек, в соцсетях этот показатель больше сотни миллионов. Такие соревнования зрелищны и актуальны, особенно в условиях отстранения наших спортсменов от международных стартов. Благодаря вашей поддержке также прошли Игры будущего, которые стали ярким событием. Фиджитал-игры в очередной раз подтвердили, что мы открытая страна, можем проводить крупные соревнования и создавать инновационные форматы».
«Кроме того, сейчас в правительстве находится проект постановления, который предусматривает выплаты победителям и призерам Игр БРИКС, тренерам, они соразмерны призовым на чемпионатах мира. На встрече министров стран ШОС мы предложили проводить Игры ШОС в открытом формате, в целом нас поддержали, сейчас мы формируем нормативную базу проведения соревнований. Сейчас завершились “Дети Азии”, они уже объединили более 2 тыс. юных атлетов из 24 государств, также сейчас идет ралли “Шелковый путь”, там участвует 106 экипажей из 13 стран. В первом полугодии мы провели 26 значимых спортивных соревнований, до конца года проведем еще более двух десятков, в 2025 году у нас пройдут зимние Российско-китайские молодежные игры в Южно-Сахалинске, Спартакиада Союзного государства, о чем мы договорились с белорусской стороной, открытый чемпионат Союзного государства по биатлону, все это укрепляет международное сотрудничество», — добавил он.
Дегтярев отметил роль открытых соревнований в развития спорта. «Также хочу напомнить, что согласно вашему поручению в Уфе пройдет форум “Россия — спортивная держава”, в том числе приуроченный к 450-летию со дня основания города. Мы объединим более 3 тыс. участников, в том числе из других стран, ждем министров спорта, международные спортивные организации, представителей БРИКС, ШОС, СНГ. Сегодня мы видим важность укрепления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, это не подвержено санкциям, ограничениям. Россия доказала, что открытый формат соревнований — эффективный способ развития спорта сегодня, за это хочу вас, Владимир Владимирович, поблагодарить от лица всех спортсменов», — заключил министр спорта РФ.
Путин попросил не затягивать с выплатами победителям и призерам Игр БРИКС, призвал учитывать при планировании турниров международный спортивный календарь, а также поздравил Дегтярева с днем рождения.