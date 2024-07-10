Дегтярев рассказал о выплатах призерам Игр БРИКС

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Выплаты победителям и медалистам Игр БРИКС будут соответствовать уровню призовых на чемпионатах мира. Об этом заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев на совещании под руководством президента страны Владимира Путина.

Игры БРИКС проходили с 12 по 24 июня в Казани и Москве, было разыграно 387 комплектов медалей.

«Игры БРИКС прошли с успехом, всеми участниками отмечены высокая организация и зрелищность, — сказал Дегтярев. — Аудитория очень большая, только по телевидению посмотрело больше 25 млн человек, в соцсетях этот показатель больше сотни миллионов. Такие соревнования зрелищны и актуальны, особенно в условиях отстранения наших спортсменов от международных стартов. Благодаря вашей поддержке также прошли Игры будущего, которые стали ярким событием. Фиджитал-игры в очередной раз подтвердили, что мы открытая страна, можем проводить крупные соревнования и создавать инновационные форматы».

«Кроме того, сейчас в правительстве находится проект постановления, который предусматривает выплаты победителям и призерам Игр БРИКС, тренерам, они соразмерны призовым на чемпионатах мира. На встрече министров стран ШОС мы предложили проводить Игры ШОС в открытом формате, в целом нас поддержали, сейчас мы формируем нормативную базу проведения соревнований. Сейчас завершились “Дети Азии”, они уже объединили более 2 тыс. юных атлетов из 24 государств, также сейчас идет ралли “Шелковый путь”, там участвует 106 экипажей из 13 стран. В первом полугодии мы провели 26 значимых спортивных соревнований, до конца года проведем еще более двух десятков, в 2025 году у нас пройдут зимние Российско-китайские молодежные игры в Южно-Сахалинске, Спартакиада Союзного государства, о чем мы договорились с белорусской стороной, открытый чемпионат Союзного государства по биатлону, все это укрепляет международное сотрудничество», — добавил он.

Дегтярев отметил роль открытых соревнований в развития спорта. «Также хочу напомнить, что согласно вашему поручению в Уфе пройдет форум “Россия — спортивная держава”, в том числе приуроченный к 450-летию со дня основания города. Мы объединим более 3 тыс. участников, в том числе из других стран, ждем министров спорта, международные спортивные организации, представителей БРИКС, ШОС, СНГ. Сегодня мы видим важность укрепления спортивной повестки в рамках межгосударственных объединений, это не подвержено санкциям, ограничениям. Россия доказала, что открытый формат соревнований — эффективный способ развития спорта сегодня, за это хочу вас, Владимир Владимирович, поблагодарить от лица всех спортсменов», — заключил министр спорта РФ.