15:42 (мск), источник: Sports.Ru

Звезды НХЛ и КХЛ сыграют в оранжевых и фиолетовых джерси в благотворительном матче в Москве

Благотворительная игра, в которой сыграют звезды НХЛ и КХЛ, состоится 20 июля.

Звезды НХЛ и КХЛ сыграют в оранжевых и фиолетовых джерси в благотворительном матче в Москве | Источник: Sports.Ru

«Роскошная форма для “Матча года” — для звезд российского хоккея, которых вы увидите в деле 20 июля.

Два ярких комплекта, которые захочется трогать, разглядывать в мельчайших деталях и которые уже совсем скоро станут историей! «- говорится в телеграм-канале “Матча года”.

"Мне кажется, нам удалось сделать интересный и запоминающийся комплект игровой формы, в которой команды сыграют в благотворительном матче 20 июля.

Надеюсь, болельщики оценят яркий и современный дизайн хоккейных джерси, их цвета. Уверен, теперь за ними будут гоняться коллекционеры. Обязательно разыграем джерси с автографами участников в наших социальных сетях.

Несколько месяцев назад, когда с идеей о проведении такого матча я обратился к Артемию Панарину, а затем к Саше Овечкину, я понимал, что интерес аудитории будет хороший, но такого ажиотажа представить не мог.

Билеты в интернете разлетелись за сутки, а мне постоянно звонят и пишут друзья с просьбой найти возможность попасть на арену. Я вижу, как наши болельщики соскучились по матчам такого масштаба, когда на льду собираются лучшие российские игроки.

Быть организатором такого события — огромная честь для меня, но вместе с тем и большая ответственность. 20 июля мы с партнерами и нашей командой организаторов постараемся подарить всем большой хоккейный праздник.

Жду всех на трибунах «ЦСКА-Арены», а также у экранов телевизоров и смартфонов — нашу игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», — сказал защитник «Юты» Михаил Сергачев.

Фото: телеграм-канал «Матча года».

МТС LIVE — титульный партнер и эксклюзивный билетный оператор «Матча года».

Овечкин, Панарин, Малкин, Бобровский, Ковальчук, Радулов, Шипачев сыграют в матче звезд НХЛ и КХЛ в Москве 20 июля.

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