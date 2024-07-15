Важную деталь покушения на Трампа раскопал бывший футболист сборной Англии: в эту правду сложно поверить | Источник: Кадр из трансляции

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа до сих пор остается самой обсуждаемой темой в мировых СМИ. С каждым днем вырастает количество подробностей стрельбы в политика. Одну из таких деталей раскрыл британский журналист Гэри О’Донохью. Примечательны и факт, озвученный репортером, и биография самого Гэри. Ведь раньше он был футболистом!

«Почему они не убрали Трампа со сцены?»

О’Донохью взял интервью у одного из свидетелей, который видел момент покушения. Мужчина рассказал журналисту, что предупреждал спецслужбы о подозрительном мужчине с винтовкой. Неизвестный, по словам свидетеля, забрался на крышу соседнего здания. Однако правоохранители никак не отреагировали ни на незнакомца, ни на предупреждение от очевидца.

— Почему они не убрали Трампа со сцены? Я стою и показываю полиции на парня с винтовкой две-три минуты. Секретная служба смотрит на нас с крыши сарая. Я показываю на крышу, и в следующее мгновение раздается пять выстрелов, — рассказал очевидец журналисту.

Слова мужчины вызвали общемировой резонанс. Представителей американских спецслужб обвинили в халатной работе, и даже знаменитый миллиардер Илон Маск отметил их некомпетентность. В итоге президент США Джо Байден распорядился усилить охрану Трампа, несмотря на давний конфликт.

Стоит отметить, что журналист Гэри О’Донохью работал на злополучном митинге, где экс-президенту Соединенных штатов прострелили ухо. Когда началась стрельба, репортер упал на землю, но продолжил рассказывать о происходящих событиях. При этом Гэри подчеркивал, что прячется за своим автомобилем, но считает его ненадежным укрытием. К счастью, журналист не пострадал.

Играл в сборной Англии и работал по всему миру

Работа О’Донохью привлекла к нему внимание публики. В его биографии нашлись интересные факты.

Прежде всего общественность была поражена страшным недугом Гэри. Он родился слабовидящим и в восемь лет полностью потерял зрение. Его родители сводили концы с концами, а мать даже допускала ужасные мысли. «Когда становилось совсем плохо, она всерьез думала о том, чтобы убить нас», — вспоминал О’Донохью.

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Несмотря на недуг, парень сумел получить хорошее образование в Вустерском колледже для слепых. Там же он серьезно увлекся футболом. Его отец в молодости гонял мяч на полупрофессиональном уровне. Гэри, впрочем, на своем уровне добился неплохих успехов — его взяли в сборную Англии среди слепых.

— Немногие знают о моей футбольной карьере. Особенно запомнилось, как мы играли на турнире в Испании. Было весело, пока я не получил солнечный удар, — вспоминал О’Донохью.

Футбольная карьера получилась скоротечной, а вот в журналистике парень преуспел. После выпуска из школы слепых О’Донохью получил образование в колледже при Оксфордском университете, а затем прошел стажировку на BBC. В начале 1990-х Гэри начал освещать политические новости и быстро приобрел популярность в Великобритании. Затем он был спецкорром BBC в разных регионах мира, а последние десять лет работает старшим корреспондентом в США.

Не стесняется своего недуга

Все новости О’Донохью воспринимает на слух, а для озвучивания писем использует специальное программное оборудование. О своем недуге журналист не стесняется говорить и активно продвигает в массы нарратив об инклюзивном обществе, где инвалиды могут чувствовать себя наравне со здоровыми.

— Инвалидность во многом усложняет жизнь, но она также может быть преимуществом, поскольку позволяет вам выделяться. Я долго хотел получить свою работу, и теперь она у меня есть. Нужно только выжать из нее максимум пользы, — отмечал Гэри.

Слепой журналист женат и воспитывает дочь Люси, которую просто обожает. Редкие свободные минуты он старается проводить с ребенком. Но для политического журналиста, который находится на передовой в информационном пространстве, время для семьи является роскошью.