Игры Дружбы перенесли на 2025 год

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — сказал Агапитов на пресс-конференции.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что большое количество стран проявляют интерес к Играм дружбы и примут в них участие, несмотря на запреты МОК.