13:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игры Дружбы перенесли на 2025 год

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Запланированные к проведению в России Всемирные игры дружбы перенесены с 2024 на 2025 год, сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее в ряде СМИ сообщалось, что в оргкомитете обсуждается вопрос о переносе турнира на 2025 год.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — сказал Агапитов на пресс-конференции.

Всемирные игры дружбы были запланированы к проведению с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они включают в себя соревнования по 33 летним видам спорта. В марте Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал декларацию против политизации спорта, в которой призвал отказаться от участия в Играх дружбы. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявлял, что большое количество стран проявляют интерес к Играм дружбы и примут в них участие, несмотря на запреты МОК.

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