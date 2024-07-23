Овечкин про пост министра спорта РФ: «Надо подучиться. Тяжело опять семью не видеть, постоянно быть в разъездах» | Источник: Sports.Ru

— Александр Овечкин может стать министром спорта в России?

— На данный момент нет.

— А такая перспектива возможна?

— Надо подучиться, чтобы быть министром спорта.

— А тебе будет интересно? Федора Емельяненко пытались устроить туда, и он формально до сих пор числится, но ему захотелось заниматься тем, чем он всю жизнь занимался, а не сидеть в офисе.

— Ну, правильно, надо делиться своим опытом, с детьми, рассказывать, показывать… На данный момент я не могу ответить, готов ли я и хочу ли я быть министром спорта.

Тяжело, опять семью не будешь видеть, постоянно будешь в разъездах, не знаю. Посмотрим, поживем — увидим, — сказал форвард «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о США и России: «Там люди живут по правилам. Я кайфую в РФ, здесь другой мир. Там мне тоже хорошо, но до сих пор иногда не понимаю шутки».

Овечкин о покушении на Трампа: «Тупость. Не понимаю, как можно убить человека. У меня все друзья — республиканцы, ни одного демократа не знаю».