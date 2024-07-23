Овечкин о том, что он «Джордан от хоккея»: «Это льстит. Не ожидал, что из меня получится суперзвезда» | Источник: Sports.Ru

— Конечно, льстит. Но я не задумывался о том, чего добился, потому что еще играю. Когда ты закончишь, тогда будешь понимать, чего добился в хоккейной сфере.

Очень рад за своих родителей, ведь они реально отдали очень много здоровья, сил, чтобы из меня получился какой-то толк. Никто не думал, что из меня получится тот, кто я сейчас.

Я точно не думал, что из меня получится суперзвезда. Думал, что я поеду в НХЛ, покажу там, на что способен, и посмотрим, что будет. Получилось как получилось, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.

Овечкин о детях: «У них американское и российское гражданство, но они ходят в нашу школу в Вашингтоне. Неправильно, чтобы дети говорили на английском, а я на русском».

Александр Овечкин: «Я каблук, надо же плюсики зарабатывать. Могу выпить пива с друзьями и посмотреть футбол, а больше мне ничего не надо».