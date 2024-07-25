Гендиректор Okko выкупил пакет акций АО «Телеспорт груп»

«Действия Макаренко привели к потере АО “Телеспорт груп” ряда прав на спортивные мероприятия, у меня как у акционера было право, и я выкупил пакет акций Петра Макаренко в АО “Телеспорт груп” по рыночной цене, что позволит обеспечить стабильное функционирование компании. Реализовав такое право на заранее согласованных с Петром Макаренко условиях и став акционером АО “Телеспорт груп”, я хочу обеспечить сохранность оставшихся у компании прав на спортивные мероприятия, что потребует дополнительных вложений. Как следствие, это позволит любителям спорта смотреть зрелищные спортивные трансляции в России», — сказал Шишкин.

Гендиректор «Телеспорт груп» Петр Макаренко в настоящее время обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Он отправлен под домашний арест до 4 мая. АО «Телеспорт груп» (TeleSport Group) — крупнейший в России оператор на рынке спортивного маркетинга. Компания занимается привлечением спонсоров и рекламодателей для федераций и чемпионатов по разным видам спорта в РФ и других странах. Также она выступает одним из основных покупателей прав на показ спортивных мероприятий. В интервью ТАСС в 2024 году Макаренко заявлял, что его компания приобрела права на показ чемпионатов Европы по футболу 2024 и 2028 годов, а также права на трансляцию Олимпийских игр 2024 и 2026 годов.