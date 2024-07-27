Овечкин не приехал на прощальный матч Мозякина из-за травмы колена («Матч ТВ») | Источник:

Прощальный матч Сергея Мозякина проходит сегодня в Магнитогорске.

«Это повреждение не слишком серьезно и не помешало Овечкину сыграть в “Матче года” неделю назад.