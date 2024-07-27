18:42 (мск), источник: Sports.Ru

Овечкин не приехал на прощальный матч Мозякина из-за травмы колена («Матч ТВ»)

Как сообщает «Матч ТВ», капитан «Вашингтона» пропускает игру из-за травмы колена.

Овечкин не приехал на прощальный матч Мозякина из-за травмы колена («Матч ТВ») | Источник: Sports.Ru

Прощальный матч Сергея Мозякина проходит сегодня в Магнитогорске.

«Это повреждение не слишком серьезно и не помешало Овечкину сыграть в “Матче года” неделю назад.

Но сейчас Александр решил поберечься, чтобы через 10 дней приступить к полноценным тренировкам", — сообщил источник телеканала.

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