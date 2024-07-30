Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с предложением перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год, — говорится в сообщении. — Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года. Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих».

«В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира. Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», — добавили в пресс-службе.