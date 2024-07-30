Международная ассоциация дружбы предложила перенести Игры дружбы на 2025 год
Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов.
Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Международная ассоциация дружбы (IFA) выступила с предложением перенести Всемирные игры дружбы в России на 2025 год. Об этом сообщает пресс-служба турнира.
«После консультаций с рядом спортсменов и международных спортивных федераций Международная ассоциация дружбы выступила с инициативой о переносе Всемирных игр дружбы на 2025 год, — говорится в сообщении. — Основной причиной для пересмотра даты проведения турнира стали недостаточные сроки для восстановления ведущих атлетов, участвующих в крупных международных турнирах летом 2024 года. Решение о переносе Игр позволит рассчитывать на более представительный состав участников, а также даст возможность расширить программу Всемирных игр дружбы за счет культурной и развлекательной составляющих».
«В случае согласования переноса Игр правительством Российской Федерации оргкомитет совместно с Международной ассоциацией дружбы предложит новые даты проведения турнира. Письмо с соответствующим предложением было направлено на рассмотрение в правительство для подготовки необходимых документов», — добавили в пресс-службе.
Всемирные игры дружбы планировалось провести с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге. 19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) призвал иностранных спортсменов и правительства других стран отказаться от участия в Играх дружбы, назвав соревнования в России политизированными. В ноябре МОК отправил письмо в национальные олимпийские комитеты, в котором рекомендовал им отказаться от участия в Играх дружбы. Российская сторона отвергла обвинения в политизированности и призвала МОК предметно ознакомиться с соревнованиями.