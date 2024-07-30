Минспорт не признает хоббихорсинг видом спорта
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство не планирует популяризировать этот вид досуга.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство не планирует популяризировать этот вид досуга.
МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не признает хоббихорсинг видом спорта и не планирует популяризировать этот вид досуга. Об этом в своем Telegram-канал заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
«Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь, и не планирует популяризировать этот вид досуга. При этом любители хоббихорсинга могут им заниматься, если считают это привлекательным. Всего в России аккредитованы 196 видов спорта. Из недавно признанных — брейкинг, воздушная гимнастика, гонки дронов, лазерный бой», — написал Дегтярев.
Хоббихорсинг — вид скачек, во время которых наездники управляют игрушечными лошадками на палках. Правила этого вида досуга регулируются нормами традиционного конного спорта, дублируют дисциплины «выездка» и «конкур».