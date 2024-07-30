17:32 (мск), источник: ТАСС

Минспорт не признает хоббихорсинг видом спорта

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что ведомство не планирует популяризировать этот вид досуга.

Источник: ТАСС

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Министерство спорта РФ не признает хоббихорсинг видом спорта и не планирует популяризировать этот вид досуга. Об этом в своем Telegram-канал заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

«Минспорт не признавал хоббихорсинг видом спорта и не рассматривает возможность включения связанных с этим явлением физкультурных мероприятий в календарь, и не планирует популяризировать этот вид досуга. При этом любители хоббихорсинга могут им заниматься, если считают это привлекательным. Всего в России аккредитованы 196 видов спорта. Из недавно признанных — брейкинг, воздушная гимнастика, гонки дронов, лазерный бой», — написал Дегтярев.

Хоббихорсинг — вид скачек, во время которых наездники управляют игрушечными лошадками на палках. Правила этого вида досуга регулируются нормами традиционного конного спорта, дублируют дисциплины «выездка» и «конкур».

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