Бутько о том, может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста: «Да. Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов поколения» | Источник: Sports.Ru

— Может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста?

— Да, думаю, да. У них, мне кажется, все там меряется чашами и их количеством, но влияния у Александра на свою эпоху как игрока не меньше, чем у Гретцки.

Мне сложно сказать, потому что Гретцки я ребенком, может быть, застал, да и то, как там можно было его увидеть, у нас по телевизору три канала показывали.

Но как влияние самого великого спортсмена на развитие хоккея, на мировой хоккей — может быть, даже… Конечно, не так, как Джордан в баскетболе на весь мир повлиял, но, безусловно, влияние настолько велико — не только на хоккей, на весь спорт, что Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов своего поколения.

— Кто имеет похожее влияние в российском волейболе?