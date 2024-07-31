Бутько о том, может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста: «Да. Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов поколения»

— Может ли Овечкин поспорить с Гретцки за звание величайшего хоккеиста?
— Да, думаю, да. У них, мне кажется, все там меряется чашами и их количеством, но влияния у Александра на свою эпоху как игрока не меньше, чем у Гретцки.
Мне сложно сказать, потому что Гретцки я ребенком, может быть, застал, да и то, как там можно было его увидеть, у нас по телевизору три канала показывали.
Но как влияние самого великого спортсмена на развитие хоккея, на мировой хоккей — может быть, даже… Конечно, не так, как Джордан в баскетболе на весь мир повлиял, но, безусловно, влияние настолько велико — не только на хоккей, на весь спорт, что Александра точно можно назвать одним из самых великих спортсменов своего поколения.
— Кто имеет похожее влияние в российском волейболе?
— Думаю, Макс Михайлов, безусловно. Макс — 100%, другого даже имени нет. Понятно, Сергей Юрьевич Тетюхин — уникальный человек, но влияние, то, сколько лет он держит высокий уровень, который задал себе, — это Максим, — сказал олимпийский чемпион по волейболу Александр Бутько.