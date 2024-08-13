В Новосибирской области пройдет чемпионат мира по бильярду

Чемпионат будет проводиться на территории международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр». Около 120 спортсменов будут состязаться в дисциплине «пирамида — командные соревнования». В чемпионате планируют принять участие страны БРИКС. Помимо России в организацию входят Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, ожидаются представители стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также других государств.