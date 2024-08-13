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В Новосибирской области пройдет чемпионат мира по бильярду

Чемпионат мира по по бильярдному спорту соберет спортсменов из 30 стран, сообщает пресс-центр правительства Новосибирской области.

Источник: РИА "Новости"

Соревнования пройдут с 17 по 24 ноября 2024 года. Сообщается, что турнир такого уровня регион принимает второй раз в истории. Первый турнир по бильярду проходил в Новосибирской области в 2009 году.

Чемпионат будет проводиться на территории международного выставочного центра «Новосибирск Экспоцентр». Около 120 спортсменов будут состязаться в дисциплине «пирамида — командные соревнования». В чемпионате планируют принять участие страны БРИКС. Помимо России в организацию входят Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. Кроме того, ожидаются представители стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, а также других государств.

Для зрителей подготовлена большая развлекательная программа, рассказали в региональном правительстве.

На территории НСО регулярно проводятся муниципальные, областные, всероссийские и международные соревнования. Их количество с каждым годом растёт. Для сравнения, в 2019 году было проведено 700 физкультурных и спортивных мероприятий, а в I полугодии 2024 года уже более 500.